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مرأة

ماسك حماية البشرة في الحر

الجمعة 24/مايو/2019 - 06:01 ص
.ماسك حماية البشرة
.ماسك حماية البشرة
ريهام قدري
تحاول الفتيات في الصيف والخروج من المنزل في درجات الحرارة المرتفعة والشمس المحافظة علي بشرتها من الاسمرار وعوامل التي تؤذي البشرة في الحر

لذلك نصحت خبيرة التجميل مريم هلالي بتطبيق بعض الماسكات التي تحافظ علي بشرتك في الصيف،ومنها ماسك الخيار لترطيب وشد البشرة:

المكونات:

– 3/4 خيارة.
– مياة.

الطريقة:

تقطع الخيار شرايح كبيرة وتوضع في الخلاط ونهرسه جيد , ضيفي بعض الماء وتخلط جيدا مع الخيار في الخلاط, ونضع الخليط على البشرة ونتركه عشر دقايق وبعدين نغسله بالماء, ونجففالبشرة ونرطبها بزيت الزيتون, واذا تبقي بعض الخليط نحتفظ بيه في التلاجة ويطبف يوميا .

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