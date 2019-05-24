جامعة عين شمس تعرض أوبريت الجزيرة الخضراء .. اليوم

يشهد مسرح رعاية الشباب بجامعة عين شمس، العرض الثاني لـ أوبريت ملحمة "الجزيرة الخضراء"، وذلك في تمام التاسعة من مساء اليوم الجمعة، في إطار خطة الأنشطة الطلابية للجامعة وبالتزامن مع الاحتفال بانتصارات العاشر من رمضان.



يحضر العرض، د. عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة ونيافة الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي ود. طايع عبد اللطيف مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، ود. تامر راضي مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب ود. طارق منصور وكيل كلية الآداب و العميد مجدي بشارة وممثلين من بيت العائلة المصرية و معهد الفنون المسرحية والبيت الفني للمسرح و لفيف من عمداء ووكلاء الكليات و العديد من طلاب الاتحادات والأسر الطلابية.



يشارك في الأوبريت الذي يجسد بطولة العميد مجدي بشارة الذي أبى أن يتنازل عن شبر من تراب الوطن، ١٠٠ طالب وطالبة من مختلف كليات الجامعة.



ويسبق الأوبريت عرض " اكابيلا " وهو عبارة عن مجموعة من الأناشيد الدينية و الترانيم التي تندمج معًا في نسيج فني واحد.



يذكر أن الأوبريت فكرة د.تامر راضي ، إخراج محمد زكي ،أغاني محمود وحيد، التعبير الحركي من تصميم الفنان محمد شحاته،أما الأداء التمثيلي و الغنائي لطلاب فرقة الفنون الشعبية و الكورال بالجامعة.