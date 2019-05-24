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أخبار العالم

تيريزا ماي تنهار من البكاء أثناء إعلان استقالتها.. فيديو

الجمعة 24/مايو/2019 - 12:56 م
بكاء تيريزا ماي وهى
بكاء تيريزا ماي وهى تعلن إستقالتها
سمر صالح

بدا التأثر واضحا على ملامح تيريزا ماي، رئيسة الحكومة البريطانية، وهي تتلو بيان إعلان استقالتها، اليوم الجمعة، لتعد نفسها لمغادرة منصبها في رئاسة الحكومة البريطانية، وفق ما عرضت لقطات مصورة من مقر الحكومة في 10 داونينج ستريت.

وأعلنت «ماي» استقالتها من رئاسة الحكومة، محددة جدولا زمنيا لخروجها من الحكومة والحزب على خلفية أزمة بريكست.

وقالت، في كلمة ألقتها أمام مقر رئاسة الحكومة في العاصمة لندن، إنها ستبقى في المنصب حتى 7 يونيو المقبل، حتى تتيح الفرصة أمام حزب المحافظين الذي تنتمي له لاختيار زعيم جديد للحزب.

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