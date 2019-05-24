اجتماع وزيري خارجية إيران وباكستان وسط توتر بين طهران وواشنطن

اجتمع محمد جواد ظريف وزير خارجية إيران مع نظيره الباكستاني شاه محمود قرشي اليوم الجمعة (24 مايو أيار) في إسلام اباد.



وشملت المحادثات تحسين العلاقات وقضايا أمن الحدود إضافة إلى التوتر الأخير في العلاقان بين إيران والولايات المتحدة.



وتأتي زيارة ظريف لباكستان التي تستمر يومين قبل قمة عربية ظارئة ستعقد الأسبوع المقبل بدعوة من السعودية لبحث التوترات المتصاعدة في الخليج.



وتصاعد التوتر بين طهران وواشنطن بعد أن أعلنت الولايات المتحدة إرسال المزيد من القوات إلى الشرق الأوسط في استعراض للقوة في مواجهة ما وصفته الإدارة الأمريكية بأنها تهديدات إيرانية لقواتها ومصالحها في المنطقة.



وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني أمس الخميس (23 مايو) إن بلاده لن تستسلم للضغط الأمريكي ولن تتخلى عن أهدافها حتى إذا تعرضت للقصف. وكتب ترامب على تويتر يوم الأحد (19 مايو) يقول "إذا أرادت إيران القتال فستكون هذه هي النهاية الرسمية لإيران. لا تهددوا الولايات المتحدة مرة أخرى!".



ويريد ترامب أن تجري إيران مفاوضات مع بلاده للتوصل إلى اتفاق جديد يتضمن قيودا جديدة على برنامجيها النووي والصاروخي.



وكان ترامب قد أعلن انسحاب بلاده من اتفاق نووي دولي مع إيران وأعاد فرض العقوبات الأمريكية عليها.