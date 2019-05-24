مقتل رجل دين كبير في انفجار استهدف مسجدا بالعاصمة الأفغانية

قال مسؤولون إن انفجارا في مسجد بالعاصمة الأفغانية كابول خلال صلاة الجمعة اليوم أسفر عن مقتل ثلاثة بينهم رجل دين كبير وإصابة 20 على الأقل.



وكان رجل الدين سميع الله ريحان مؤيدا للحكومة الأفغانية التي يدعمها الغرب والتي يحاول مقاتلو حركة طالبان إسقاطها. كما أنه عضو في مجلس علماء أفغانستان وهو أعلى هيئة دينية في البلاد.



وقال فردوس فرامارز المتحدث باسم الشرطة إن المتفجرات زرعت على ما يبدو قرب منبر مسجد التقوى.



ويغلب على الحي الذي شهد الانفجار السنة. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن لكن حركة طالبان ومقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية دأبوا على تنفيذ هجمات في كابول.