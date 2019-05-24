شوبير : تكليف عامر حسين بتقديم تصور للجولة الأخيرة من الدوري

أكد أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة أنه تم توجيه الدعوة إلى ٤ أندية وغاب الزمالك عن الاجتماع.
قال شوبير، خلال مؤتمر صحفى، شهده كلا من عامر حسين رئيس لجنة المسابقات وإيهاب لهيطة مدير منتخب مصر وحازم إمام ومجدى عبدالغنى.
وتابع: تم تكليف عامر حسين بوضع تصور للجولة الأخيرة وتقديمها إلى اللجنة المشكلة وعرضها على مجلس إدارة اتحاد الكرة يوم الاثنين المقبل.
قال شوبير، خلال مؤتمر صحفى، شهده كلا من عامر حسين رئيس لجنة المسابقات وإيهاب لهيطة مدير منتخب مصر وحازم إمام ومجدى عبدالغنى.
وتابع: تم تكليف عامر حسين بوضع تصور للجولة الأخيرة وتقديمها إلى اللجنة المشكلة وعرضها على مجلس إدارة اتحاد الكرة يوم الاثنين المقبل.