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رياضة

شوبير : تكليف عامر حسين بتقديم تصور للجولة الأخيرة من الدوري

الجمعة 24/مايو/2019 - 04:10 م
عامر حسين
عامر حسين
يسري غازي
أكد أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة أنه تم توجيه الدعوة إلى ٤ أندية وغاب الزمالك عن الاجتماع.

قال شوبير، خلال مؤتمر صحفى، شهده كلا من عامر حسين رئيس لجنة المسابقات وإيهاب لهيطة مدير منتخب مصر وحازم إمام ومجدى عبدالغنى.

وتابع: تم تكليف عامر حسين بوضع تصور للجولة الأخيرة وتقديمها إلى اللجنة المشكلة وعرضها على مجلس إدارة اتحاد الكرة يوم الاثنين المقبل.

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شوبير : تكليف عامر حسين بتقديم تصور للجولة الأخيرة من الدوري

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