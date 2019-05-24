شوبير : تكليف عامر حسين بتقديم تصور للجولة الأخيرة من الدوري

أكد أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة أنه تم توجيه الدعوة إلى ٤ أندية وغاب الزمالك عن الاجتماع.



قال شوبير، خلال مؤتمر صحفى، شهده كلا من عامر حسين رئيس لجنة المسابقات وإيهاب لهيطة مدير منتخب مصر وحازم إمام ومجدى عبدالغنى.



وتابع: تم تكليف عامر حسين بوضع تصور للجولة الأخيرة وتقديمها إلى اللجنة المشكلة وعرضها على مجلس إدارة اتحاد الكرة يوم الاثنين المقبل.

