كاف يحصل على 75 دعوة من الزمالك لحضور نهائي الكونفدرالية

طلب الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" من مسؤولي نادي الزمالك الحصول على 75 دعوة لحضور مباراة الأبيض ونهضة بركان المغربى، فى إياب نهائى الكونفدرالية الأفريقية، المقرر إقامتها بعد غد الأحد، على ستاد برج العرب.



وجاءت طلبات الاتحاد الأفريقى بالحصول على 75 دعوة مقسمين لـ 25 دعوة مقصورة رئيسية و50 دعوة للدرجة الأولى، فيما جاءت طلبات الشركة الراعية للكاف من الزمالك وفقًا للخطاب، بتوفير 40 دعوة مقصورة رئيسية، و350 دعوة للدرجة الأولى و250 دعوة للدرجة الموحدة.



كانت مباراة الذهاب بين الزمالك ونهضة بركان قد انتهت بهزيمة الأبيض بهدف دون رد، فى المباراة التى أقيمت على الملعب البلدي ببركان، ويحتاج الزمالك للفوز بفارق هدفين مع الحفاظ على نظافة شباكه للتتويج بلقب الكونفدرالية.

