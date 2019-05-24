بقصد الإتجار.. ضبط 3 أشخاص بـ2 مليون صاروخ ناري بالجمالية.. فيديو

نجحت اجهزة الأمن بالقاهرة في ضبط ثلاثة أشخاص لقيامهم بالإتجار فى الألعاب النارية وبحوزتهم 2 مليون و410 آلاف وحدة ألعاب نارية بمنطقة الجمالية، وذلك إستمرارًا لجهود الأجهزة الأمنية فى ضبط كافة صور الخروج على القانون لاسيما جرائم الإتجار فى الألعاب النارية وملاحقة العناصر القائمة على تصنيعها والإتجار فيها.



وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة عقب تقنين الإجراءات من ضبط (تاجر) حال تواجده داخل مخزن للألعاب النارية ( مستأجر ) كائن بدائرة القسم وعثر بداخله على (630 ألف وحدة ألعاب نارية مختلف الأشكال والأنواع )، بمواجهته بما أسفر عنه الضبط إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار .



كما تمكنت مباحث قسم شرطة الجمالية من ضبط تاجر حال تواجده داخل مخزن مستأجر كائن بدائرة القسم .. وبحوزته بالمخزن (عدد 830 ألف وحدة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأنواع )، بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.



وتمكنت مباحث قسم شرطة الجمالية من ضبط تاجر حال تواجده داخل مخزن مستأجر كائن بدائرة القسم وبحوزته بالمخزن (عدد 950 ألف وحدة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأنواع بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.