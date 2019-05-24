ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

بقصد الإتجار.. ضبط 3 أشخاص بـ2 مليون صاروخ ناري بالجمالية.. فيديو

الجمعة 24/مايو/2019 - 06:22 م
ألعاب نارية
ألعاب نارية
محمد صبري - إسلام مقلد
نجحت اجهزة الأمن بالقاهرة في ضبط ثلاثة أشخاص لقيامهم بالإتجار فى الألعاب النارية وبحوزتهم 2 مليون و410 آلاف وحدة ألعاب نارية بمنطقة الجمالية، وذلك إستمرارًا لجهود الأجهزة الأمنية فى ضبط كافة صور الخروج على القانون لاسيما جرائم الإتجار فى الألعاب النارية وملاحقة العناصر القائمة على تصنيعها والإتجار فيها.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة عقب تقنين الإجراءات من ضبط (تاجر) حال تواجده داخل مخزن للألعاب النارية ( مستأجر ) كائن بدائرة القسم وعثر بداخله على (630 ألف وحدة ألعاب نارية مختلف الأشكال والأنواع )، بمواجهته بما أسفر عنه الضبط إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار .

كما تمكنت مباحث قسم شرطة الجمالية من ضبط تاجر حال تواجده داخل مخزن مستأجر كائن بدائرة القسم .. وبحوزته بالمخزن (عدد 830 ألف وحدة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأنواع )، بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

وتمكنت مباحث قسم شرطة الجمالية من ضبط تاجر حال تواجده داخل مخزن مستأجر كائن بدائرة القسم وبحوزته بالمخزن (عدد 950 ألف وحدة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأنواع بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ترشيحاتنا

الدولار تحت والجنيه فوق.. تراجع العملة الخضراء 103 قروش منذ بداية 2019.. الاتجاه للإنتاج بعد ركود السلع المستوردة أهم الأسباب.. و7 مؤشرات تعزز المزيد من التعافي للعملة المصرية

في عز الحر.. السيسي يتفقد الحي الحكومي ودار الأوبرا والمواقع الإنشائية بـ العاصمة الإدارية

شاهد .. جولة الرئيس السيسي التفقدية لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة

سوشيال النجوم: سالي عبد السلام تستفز جمهورها بسبب الحجاب.. شيريهان بدون ماكياج.. هنا الزاهد تحتفل بالمليون الأول.. أحلام تحيي ذكرى وفاة الشيخ زايد آل نهيان

ثورة غضب فى اتحاد الكرة من مجلس الأهلى .. اعرف السبب

نيابة عن الرئيس السيسى .. مدبولي يشارك في مراسم حفل تنصيب رئيس جنوب إفريقيا

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تضم أمنمحات وسنوسرت وسنفرو.. الفيوم تنافس الجيزة فى شموخ الأهرامات.. صور

عروسان يجريان فوتوسيشن أعلى كوبري روض الفرج.. صور

فاعل خير.. شباب سوهاج يتحدون الحر وينقلون الأهالي بسياراتهم مجانا.. صور