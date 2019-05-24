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فن

اتجمعنا تاني.. رانيا يوسف تلتقي زميلات الدراسة بعد 25عاما

الجمعة 24/مايو/2019 - 09:22 م
رانيا يوسف
رانيا يوسف
أحمد البهي
نشرت الفنانة رانيا يوسف عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام فيديو لها برفقة زميلات الدراسة، وحرصت على وضع أغنية أجدع صحاب في خلفية الفيديو.


علقت رانيا يوسف علي الفيديو قائلة : بعد 25 سنة اتجمعنا تاني، أنا وصديقات مدرستي Saint Clare's College ، سعيدة بلمتنا على الفطار النهارده وافتكرنا ذكرياتنا الجميلة.. يا رب دايما متجمعين.

يذكر أن رانيا يوسف تواصل حاليا تصوير دورها ضمن أحداث مسلسل مملكة إبليس، والذي يشارك في بطولته كل من غادة عادل وإيمان العاصي وكريم قاسم، وتقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية خلال الشهور القادمة.


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