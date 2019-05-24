نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة .. اعرف موعد إعلانها

أكد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه جار الانتهاء من عمليات تجميع الدرجات لتجهيز نتيجة الشهادة الاعدادية لطلاب مدارس القاهرة.



وقال عطية لـ صدى البلد إنه من المقرر أن يتم اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية الأسبوع القادم، مشيرا إلى أنها ستكون على الأرجح يوم الثلاثاء.



وانتهت امتحانات الشهادة الاعدادية بمحافظة القاهرة يوم الخميس الموافق 19 مايو 2019 ، وبلغ إجمالي طلاب الإعدادية بمحافظة القاهرة، (161328) طالبًا وطالبة موزعين على 695 لجنة في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية من بينها : (15) حالة بمستشفى 57357.