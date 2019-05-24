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رياضة

نيوزيلندا تقسو على هندوراس بفوز ثقيل في مونديال الشباب

الجمعة 24/مايو/2019 - 10:14 م
صدى البلد
نور عادل
اكتسح منتخب شباب نيوزيلندا نظيره منتخب هندوراس 5-0 اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة، من بطولة كأس العالم للشباب، المقامة حاليًا في بولندا.

تقدم منتخب نيوزيلندا في الدقيقة 8 عن طريق داروين دييجو مدافع هندوراس بالخطأ في مرمى فريقه، قبل أن يضيف بنيامين وين الهدف الثاني في الدقيقة 17.

وعاد وين إلى تسجيل الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 27، قبل أن يسجل ساريرت سينج الهدف الرابع في الدقيقة 51، فيما اختتم ماتيو كونوري مهرجان الأهداف بالهدف الخامس في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.

حصل منتخب نيوزيلندا على أول 3 نقاط له في المجموعة، في انتظار المباراة الأخرى في المجموعة، التي تجمع بين النرويج وأوروجواي.

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