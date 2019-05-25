تبادلوا إطلاق النار مع الشرطة.. ضبط 5 من عصابة أولاد شمندي بقنا

تمكنت قوات الأمن بقنا من ضبط 5 أفراد ضمن تشكيل عصابي يدعي" أولاد شمندى" و بحوزتهم 5 بنادق آلية وسيارتين وتروسيكل مبلغ بسرقتها، وذلك بعد مطاردات وتبادل إطلاق نار بقرية الحسينات التابعة لمركز أبوتشت.



تلقى اللواء مجدي القاضي مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة أبوتشت، بتبادل إطلاق نار بين قوة أمنية و تشكيل عصابي يقوده حسنى شمندى الهارب من أحكام قضائية متنوعة في قرية الحسينات.



وتمكنت قوات الأمن من ضبط وليد. خ و عبد الله. ع، و بركات.ج، ضمن تشكيل عصابي يدعى" أولاد شمندى" و محمد. ع هارب من السجن المؤبد و محمد. ر هارب من 3 أحكام جنائية، كما عثرت بحوزتهم على 5 بنادق آليه و 2 سيارة وتروسيكل وموتوسيكل مبلغ بسرقتها.



تحرر محضر بالواقعة وجار إخطار النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

