نهائى دورى أبطال أفريقيا .. الوداد 0 -1 الترجي .. كوليبالي يتقدم للفريق التونسي .. فيديو

أحرز كوليبالي لاعب فريق الترجى الهدف الأول فى مرمى الوداد البيضاوى المغربي فى المباراة المقامة حاليا فى ذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا على ملعب الأمير مولاى عبدالله فى المغرب.



بدأ اللقاء بتبادل الكرات فى منتصف الملعب من جانب لاعبى الفريقين واعتمد الوداد على الضغط فى الوسط لمنع تقدم لاعبى الترجى التونسي فى اللحظات الأولى من عمر اللقاء.



فيما اعتمد الترجى على الهجمات المرتدة وإغلاق المساحات أمام لاعبى الوداد وجرت محاولات هجومية من قبل اللاعب الجزائرى يوسف البلايلي من أجل خلخلة دفاعات الفريق المغربي فى الدقيقة السادسة.



وقاد إسماعيل الحداد إحدى الهجمات العنترية فى الدقيقة التاسعة وتوغل فى الخطوط الخلفية للاعبى الترجي ونجحت الدفاعات التونسية فى إبعاد الكرة من أمام أقدامه داخل منطقة الجزاء.



وشهدت الدقيقة 17 مشادات كلامية بين لاعبى الفريقين على خلفية سقوط أحد لاعبي الوداد المغربي على الأرض جراء الاحتكاك مع المنافس ما جعل الحكم الدولى جهاد جريشة يتدخل لإنهاء الأزمة وفشل محمد أو نجم لاعب الوداد فى السيطرة على إحدى الكرات الخطيرة فى الدقيقة 21 وينجح مدافعو الترجى فى إبعادها.



ومنح فى الدقيقة 23 الحكم الدولى جهاد جريشة بطاقة صفراء للاعب الترجى شمس الدين الذوادي بعد عرقلته للاعب الوداد ليغيب عن إياب نهائى دورى أبطال أفريقيا وحصل فى الدقيقة 25 غيلان الشعلاني على إنذار ويغيب عن المباراة النهائية فى ملعب رادس يوم الجمعة القادمة بعد احتكاكه القوى مع لاعب الفريق المغربي كما حصل أشرف دارى مدافع الوداد على بطاقة صفراء فى الدقيقة 27 ويغيب عن المباراة النهائية.



ونجح حارس الترجى فى الدقيقة 37 من التصدي لإحدى التسديدات الى أطلقها أسامة الحداد من الجهة اليسرى وأنفذ أشرف دارى مدافع الوداد مرمى فريقه من كرة خطيرة وإبعاد الكرة من أمام أقدام مهاجم الترجى النيجيرى لوكوزا وتتحول الكرة إلى ضربة ركنية ومنح حكم اللقاء البطاقة الصفراء لأحد مدافعى الفريق المغربي بعد عرقلته أنيس البدرى أمام منطقة الجزاء فى الدقيقة 42.



أحرز كوليبالي فى اللحظات الأخيرة من عمر الشوط الأول هدف الترجى الأول بعدما تلقى كرة عرضية داخل منطقة الجزاء سددها اللاعب برأسه وتصدى لها الحارس المغربي وتعود مجددا الى كوليبالي سددها بقدمه فى الشباك.

