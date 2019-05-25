يقضي على الخلل في بطون الأمهات..اكتشاف علمي جديد ينهي متلازمة داون

وفق ما أوردت صحيفة ميرور البريطانية، فقد توصل باحثون لطريقة ما لتغيير الكروموسوم الزائد في خلايا الطفل المسبب لمتلازمة داون ما يتيح علاجها في الرحم.



ومتلازمة داون أو تناذر داون أو التثالث الصبغي 21 أو التثالث الصبغي G، متلازمة صبغوية تنتج عن تغير في الكروموسومات؛ حيث توجد نسخة إضافية من كروموسوم 21 أو جزء منه في الخلايا، مما يسبب تغيرًا في المورّثات.



وتتسم الحالة بوجود تغييرات كبيرة أو صغيرة في بنية الجسم، يصاحب المتلازمة غالبًا ضعف في القدرات الذهنية والنمو البدني، وبمظاهر وجهية مميزة.



يمكن الكشف عن المتلازمة أثناء الحمل عن طريق بزل السلى، كما يمكن أيضًا الكشف عن هذه المتلازمة بفحص الكروموسومات الجنينية في دم الأم دون الحاجة لبزل السلي، كما وتساعد الأشعة الصوتية التفصيلية على عمر 11-14 أسبوعا وعلى عمر 18-22 أسبوعا في تقدير احتمال إصابة الجنين بمتلازمة داون.



ومن خلال نموذج دماغي ثلاثي الأبعاد على أدمغة فئران مصابة بمتلازمة داون، وجد الباحثون أن الخلايا العصبية المثبطة، التي تجعل الدماغ يعمل بسلاسة، كانت مفرطة إنتاج خلل معين يرتبط بضعف الذاكرة في الفئران الحية.



ووجد الباحثون أن استخدام العقاقير للحد من جين "OLIG2" يوقف إنتاج الخلايا العصبية الضارة، ويؤدي إلى تحسينات كبيرة في الدماغ.



وتمت الدراسة في أمريكا، حيث قال الأستاذ المساعد بينج بينج، من جامعة روتجرز، إن الاختبارات على الجين OLIG2، يُحتمل أن تكون هدفًا علاجيًا ممتازا قبل الولادة لعكس تطور المخ الجنيني غير الطبيعي، وإعادة التوازن إلى نوعين من الخلايا العصبية في الدماغ.

