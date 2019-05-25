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فن

محمد حماقي ينشر صورا جديدة من كواليس قادرين نعملها

السبت 25/مايو/2019 - 05:13 ص
أحمد البهى
نشر الفنان محمد حماقي عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام" صورا من كواليس تصوير أغنيته الجديدة قادرين نعملها، التي قام بطرحها مؤخرًا لصالح مستشفى لعلاج الأورام السرطانية. 

الأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع وميكساج أحمد إبراهيم، وشارك حماقي تقديمها نخبة من الفنانين، منهم يسرا، ليلى علوي، عمرو يوسف، تامر حبيب، أمير طعيمة، أمينة خليل، حلا شيحة، وحازم إمام، هنا شيحة، مى عمر، مى وميار الغيطى، رجاء الجداوي.


وتم تصوير الأغنية فى مبنى المستشفى بالشيخ زايد تحت إشراف المخرج سامح المتجول على مدار 5 أيام.

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