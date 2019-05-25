بيان الأهلى بين مع وضد.. 4 أندية تؤيد الأحمر وفريقان يعترضان

سموحة

الإنتاج الحربي

حرس الحدود



المقاولون العرب



الزمالك



بيراميدز



قال أحمد عفيفي المتحدث الرسمي لنادي بيراميدز في مقطع فيديو نشره عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك: “الأهلي يطالب الآن بإقامة الجولة الأخيرة للدوري في نفس التوقيت ويوافق على مواجهة بيراميدز التي رفض أكثر من مرة خوضها في كأس مصر في ظل إيقاف عبدالله السعيد بجانب السوري عمرو ميداني”.



وأضاف:” الجميع يعلم بأن بطولة الدوري سينتهي بعد كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر في شهر يونيو المقبل ولكن البعض أبدى شعوره بالمفاجأة بعد تعادل الأهلي مع الإسماعيلي بالدوري”.



وأشار إلى أنه وفقًا لبيان الأهلي فإن اتحاد الكرة سيؤجل لقاء بيراميدز وحرس الحدود بالجولة الأخيرة ليقام يوم 3 يونيو المقبل ويلعب بيراميدز مع الأهلي في كأس مصر موضحًا أن الأمر ظهر بعد تأكد غياب السعيد.

قال محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، إن ناديه متضامن وملتزم بما جاء في بيان الذي أصدره مجلس إدارة الأهلي.وكتب فرج عامر على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" :"سموحة يعلن تضامنه مع ما جاء ببيان النادي الأهلي، والذي يؤكد على ضرورة عدالة المنافسة والتعامل مع مبدأ المساواة".رفض خالد مهدي المشرف العام على فريق الإنتاج الحربي، استكمال مسابقة الدوري بعد إقامة كأس الأمم الإفريقية.وأضاف المشرف العام بفريق الإنتاج الحربي في تصريحات عبر شاشة "الأهلي" صباح السبت :"لابد من انتهاء مسابقة الدوري قبل بداية كأس الأمم الإفريقية".وتابع :"إذا أراد الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة باقي المباريات بعد البطولة الإفريقية ستحدث أزمة لنا نظرًا لانتهاء عقود بعض اللاعبين بنهاية الشهر المقبل بجانب عودة اللاعبين المعارين لأنديتهم".وأكمل :"نريد إنهاء الدوري قبل كأس الأمم حتى نحصل على فرصة الحصول على راحة سلبية بجانب الاستعداد للموسم الجديد سواء من خلال المعسكرات أو الصفقات".شدّد مشهور أحمد المدير التنفيذي لنادي حرس الحدود، على أن ناديه متمسك بإنهاء مسابقة الدوري قبل انطلاق كأس الأمم الإفريقية.وتابع المدير التنفيذي بنادي الحرس في تصريحات لقناة "الأهلي" :"نتمنى إقامة المباريات المؤجلة في مواعيدها لتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الأندية، نريد إقامة مباريات الجولة الأخيرة في توقيت واحد".وواصل :"من مصلحتنا أن تنتهي البطولة قبل إقامة كأس الأمم، لأن تأجيل المباريات سنحصل من خلالها على راحة سلبية 55 يومًا دون فائدة".قال محمد عادل المشرف العام على فريق الكرة بنادي المقاولون العرب، أن الاتحاد المصري لكرة القدم ولجنة المسابقات وضع نفسهم في مأزق بعد التفريط في تأجيل عدد كبير من المباريات بدون داعي.وأضاف المشرف العام على فريق المقاولون في تصريحات عبر شاشة "الأهلي" :"لو حدث تأجيل مباراة من المباراتين لن يكون مقبولًا، نريد الحصول على راحة من أجل الموسم الجديد والقيام بصفقات جديدة، بالطبع الزمالك في ورطة بسبب كثرة المباريات الذي يمتلكها وضيق الوقت نظرًا لاقتراب انطلاق كأس الأمم".ووضع "عادل" حلًا لإنهاء هذه الأزمة من خلال إقامة مباريات الفرق التي تصارع الهبوط قبل انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية.وأنهى :"هناك حل آخر وهو تأجيل إقامة معسكر المنتخب وهذا لن يؤثر على الاستعدادات حيث سيتم التأجيل ثلاثة أيام فقط، لكن في حال حدوث أي إخفاق سيخرج المسئولين عن المنتخب ويحملوا المسئولية على تأخير المعسكر وسوء الاستعداد".ناديان معترضان:قال رئيس الزمالك عبر برنامج (الزمالك اليوم) على قناة المحور: "لجنة المسابقات أصدرت جدول المباريات المتبقية في الدوري منذ يومين ويجب أن يلتزم به الجميع".وأضاف غاضبا "لماذا يتحدث الأهلي الآن عن سوء الدوري؟ تفعلون ذلك الآن بسبب تعثركم في النتائج؟ الكرة لن تسير على مزاجكم الخاص، إذا لم يذهب الأهلي للقاء المقاولون العرب يجب اعتباره مهزوما وخصم 3 نقاط من رصيده مثلما حدث لـ الزمالك أمام مصر للمقاصة ، لن نلعب مباراتين في الدوري قبل أمم إفريقيا، إذا لم يلعب الأهلي مواجهة المقاولون ومواجهة بيراميدز في الكأس، الأمر واضح، إذا لم يلعب الأهلي، لن نلعب".وأشار "الأهلي يرغب في تأجيل معسكر منتخب مصر وتلك فضيحة كبرى، اتحاد الكرة أعطى درسا قويا لـ أحمد شوبير في اجتماع حل أزمة الدوري ورفضوا كل اقتراحاته، أشكرهم على ذلك ، الأهلي والزمالك يجب عليهما المحافظة على أمن البلد، التهديدات لا تنفع ولن نتراجع عن موقفنا".