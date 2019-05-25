ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

204.2 مليار دولار حجم التجارة بين الصين وأفريقيا فى 2018

السبت 25/مايو/2019 - 10:30 ص
صدى البلد
أ ش أ
أفادت بيانات رسمية أن قيمة التجارة بين الصين والدول الأفريقية بلغت 204.2 مليار دولار العام الماضى، بزيادة 20% على أساس سنوى.

وذكرت وزارة التجارة الصينية - فى بيان اليوم السبت - أن قيمة واردات الصين من الدول الأفريقية بلغت 99.3 مليار دولار، بزيادة 32% على أساس سنوى، فى حين بلغت قيمة صادراتها إلى أفريقيا 104.9 مليار دولار، بزيادة 11% على أساس سنوى.

وأوضحت أن الصين قامت باستثمار مباشر قدره 3.3 مليار دولار فى الدول الأفريقية خلال عام 2018، بزيادة 7% عن العام السابق عليه، فيما أقامت شركات صينية مشاريع قيمتها 78.4 مليار دولار فى الدول الأفريقية خلال الفترة ذاتها، بزيادة 3% على أساس سنوي.

ترشيحاتنا

الكاميرات كشفتها.. حبس الأم قاتلة طفلها بشرم الشيخ

عالمة أزهرية توضح فضل العشر الأواخر من رمضان.. وتحدد علامات ليلة القدر .. إلهام شاهين: الاعتكاف سنة ويجب على المرأة استئذان زوجها.. وتحذر من عقوبة تأخير زكاة الفطر

رئيس نادي الزمالك يكشف موقفه من حضور نهائي الكونفدرالية الافريقية

الانسحاب من الدوري.. أبرز قرارات الأهلي النارية

محمد داود: هذا الأمر يجعل صيامك في رمضان شفيعا لك يوم القيامة

بعد الانتكاسة الاقتصادية.. أردوغان يرتكب مجزرة جديدة بحق تركيا

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان ولا ستارة.. الجمهور يسخر من إطلالة هنا شيحة

عاش هنا يوثق كواليس سجن توفيق الحكيم.. وأسرار تلقيبه بـ عدو المرأة وزواجه السرى وكواليس علاقته بـ عبد الناصر

جريئة وملفتة.. شاهد أبرز إطلالات ناهد السباعي في عيد ميلادها