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تعليم

تعيين 4 وكلاء جدد بكليات جامعة بنها

السبت 25/مايو/2019 - 11:50 ص
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
أصدر الدكتور جمال السعيد ، رئيس جامعة بنها، عدة قرارات لتعيين 4 وكلاء جدد بعدد من الكليات وشملت القرارات تعيين كل من الدكتور طارق أحمد الششتاوي الأستاذ بقسم نظم المعلومات بكلية الحاسبات والمعلومات وكيلا للكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور كرم عبدالغنى عبدالرحمن الأستاذ بقسم نظم المعلومات بكلية الحاسبات والمعلومات وكيلا للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

كما أصدر رئيس الجامعة قرار بتعيين الدكتورة راندا محمد أحمد الأستاذ بقسم الفسيولوجيا الطبية بكلية الطب البشرى وكيلا للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة حنان على عثمان الأستاذ بقسم طباعة المنسوجات والصباغة والتجهيز بكلية الفنون التطبيقية وكيلا للكلية لشئون التعليم والطلاب.

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