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محافظات

محافظة القاهرة: نقل 780 أسرة من الحكر القديم بالشرابية لمشروع المحروسة

السبت 25/مايو/2019 - 02:38 م
محافظة القاهرة: نقل
محافظة القاهرة: نقل 780 أسرة من الحكر القديم بالشرابية
عبد العزيز جمال
أشرف اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، على بدء أعمال إزالة منطقة الحكر القديم بحى الشرابية والتى تضم 780 أسرة سيتم نقلهم تباعًا إلى منطقة المحروسة (1).

وأصدر محافظ القاهرة تعليماته بتوفير سيارات مجهزة لنقل الملابس والاحتياجات الشخصية البسيطة للأسر حيث ان المساكن الجديدة التى تستعد لاستقبالهم مؤثثة بالكامل تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

كانت أعمال إزالة منطقة الحكر القديم بحى الشرابية انطلقت صباح اليوم لعدد 28 عقار يقطنها 57 أسرة بشارع عبد الرحمن سباق بحضور العميد محسن صلاح الدين نائب المحافظ للمنطقة الشمالية واللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة واللواء هشام أبو النصر مدير مرافق القاهرة، وعدد من القيادات الأمنية وقوات الأمن ومصطفى عبد العزيز السكرتير العام المساعد ورئيس حى الشرابية ومسئولى الحى.

وأصدر المحافظ قرارًا بتشكيل لجنة لتلقى تظلمات المواطنين برئاسة العميد محسن صلاح الدين نائب المحافظ للمنطقة الشمالية وتضم عناصر من الأمن والجهات الرقابية ومسئولى الحى للنظر فى تظلمات المواطنين وبحث أحقيتهم فى الحصول على وحدات سكنية، كما أصدر المحافظ تعليماته بالإزالة الفورية لأى عقار يتم اخلاؤه.
محافظة القاهرة: نقل 780 أسرة من الحكر القديم بالشرابية لمشروع المحروسة
محافظة القاهرة: نقل 780 أسرة من الحكر القديم بالشرابية لمشروع المحروسة
محافظة القاهرة: نقل 780 أسرة من الحكر القديم بالشرابية لمشروع المحروسة
محافظة القاهرة: نقل 780 أسرة من الحكر القديم بالشرابية لمشروع المحروسة

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