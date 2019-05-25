محافظة القاهرة: نقل 780 أسرة من الحكر القديم بالشرابية لمشروع المحروسة

أشرف اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، على بدء أعمال إزالة منطقة الحكر القديم بحى الشرابية والتى تضم 780 أسرة سيتم نقلهم تباعًا إلى منطقة المحروسة (1).





وأصدر محافظ القاهرة تعليماته بتوفير سيارات مجهزة لنقل الملابس والاحتياجات الشخصية البسيطة للأسر حيث ان المساكن الجديدة التى تستعد لاستقبالهم مؤثثة بالكامل تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.





كانت أعمال إزالة منطقة الحكر القديم بحى الشرابية انطلقت صباح اليوم لعدد 28 عقار يقطنها 57 أسرة بشارع عبد الرحمن سباق بحضور العميد محسن صلاح الدين نائب المحافظ للمنطقة الشمالية واللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة واللواء هشام أبو النصر مدير مرافق القاهرة، وعدد من القيادات الأمنية وقوات الأمن ومصطفى عبد العزيز السكرتير العام المساعد ورئيس حى الشرابية ومسئولى الحى.



