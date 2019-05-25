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رياضة

بعد أدائه التحكيمي.. الوداد المغربي يجهز أدلة تحيز جريشة لـ الترجي لتقديمها إلى الـ كاف

السبت 25/مايو/2019 - 04:11 م
جهاد جريشة
جهاد جريشة
حسن العمدة
كشف تقرير مغربي عن وجود نية لدى إدارة نادي الوداد البيضاوي للتقدم بشكوى ضد الحكم المصري جهاد جريشة الذي أدار مباراة الفريق اليوم أمام الترجي التونسي، بعد قراراته المثيرة للجدل حيث ألغى هدفًا للوداد في الشوط الأول، ورفض احتساب ركلة جزاء للفريق المغربي في الشوط الثاني وطرد لاعبه إبراهيم النقاش.

ووفقًا لما نشرته موقع le 360 المغربي، فإن سعيد الناصري، رئيس نادي الوداد البيضاوي أبدى استياءه من أداء جريشة وقراراته في المباراة، مؤكدًا أنه سيبعث برسالة شديدة اللهجة للاتحاد الإفريقي من أجل الاعتراض على أداء جريشة في المباراة والذي اعتبره متحيزًا لصالح فريق الترجي على حساب الفريق المغربي، بعد أن رفض احتساب ركلة جزاء للوداد بعد لعبة طالب فيها لاعبو الوداد بلمسة يد.

ويجهز نادي الوداد الأدلة الخاصة بما وصفه تحيز جريشة للترجي، والأقراص المدمجة الخاصة باللقطات التي يعترض عليها النادي من أجل تقديمها للاتحاد الإفريقي.

ويلتقي الترجي مع الوداد البيضاوي المغربي يوم الجمعة المقبل على ستاد رادس في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

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