مجلس الشباب المصري يوقع بروتوكول تعاون مع جمعية المترجمين

قام مجلس الشباب المصري برئاسة محمد ممدوح بتوقيع بروتوكول تعاون مع جمعية المترجمين وذلك لإفادة الشباب في مجالات اللغات المختلفة.



قال محمد عبدالحليم المدير التنفيذي لمجلس الشباب المصري إن المجلس وقع هذا البروتوكول من أجل إعداد كوادر جديدة من المترجمين وإيضاح أهمية مجال الترجمة وكيفية بناء كوادر قوية من أجل نقل العلوم والابحاث العلمية من مصر إلى الدول المختلفة حيث إن جميع المجالات التي تعمل عليها مصر مرتبطة باللغات، فيساعدنا البروتوكول على مد جسور التواصل وثقافة قبول الاخر وكيفية معرفة ثقافة الشعوب الاخرى من خلال بوابة الترجمة بالاضافة إلى تولي جمعية المترجمين مهمة تدريب الشباب في اللغات بشكل محترف ومتخصص مما يسري العمل الشبابي في مصر ومدى أهمية سلاح اللغات للشباب المصري.



وقال حسام الدين مصطفى رئيس مجلس إدارة جمعية المترجمين إن الهدف الرئيسي من البروتوكول هو خدمة وتنمية الشباب وهذا أقل ما يجب تقديمه للشباب المصري فالبروتوكول يشمل إقامة دورات تدريبية في اللغات وإعداد وتأهيل الشباب لسوق العمل فمن خلال تعلمهم للغات المختلفة سوف يتم توفير فرص عمل لهم وايضًا تأهيلهم لمعرفة كيفية التطبيق على ما تعلموه من خلال الدورات والندوات وأضاف انه يسعد بتوقيع البروتوكول مع مجلس الشباب المصري مما له من سابقة أعمال ناجحة ومبادرات في جميع أنحاء الجمهورية.



الجدير بالذكر إن المجلس يهتم بتعليم اللغات الأجنبية التي تعتبر احد الاسلحة المهمة للنجاح والتي تمكن ممتلكها من فتح العديد من الأبواب المغلقة لأي شخص وتوسيع مداركه بالتعرف إلى الثقافات المختلفة العالمية والتحاور والتجاوب معهم كما يمكنهم ايضًا تجنب الأخطار الناجمة عن الجهل باللغة فمن عرف لغة قوم امن شرهم.

