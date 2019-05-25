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حوادث

السجن 15 سنة لـ عامل زراعي لاتجاره فى الحشيش بالشرقية

السبت 25/مايو/2019 - 05:54 م
محكمة
محكمة
محمد الطحاوي
قضت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل،اليوم، بالسجن المشدد 15 سنة لعامل زراعي لقيامه بالاتجار فى مخدر الحشيش.

تلقى مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد بتمكن رئيس مكافحة مخدرات مكتب بلبيس، من ضبط "سعيد ع " وشهرته بعزق، 42 سنة عامل زراعى مقيم فى الزاومل بمركز بلبيس، وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش بقصد الاتجار.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وتحرر المحضر رقم 57581 لسنة 2018 جنايات مركز شرطة بلبيس وبالعرض على نيابة بلبيس قررت إحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها بالسجن 15 سنة للمتهم.

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