ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

شاهد.. أسرة ملك الأردن على مائدة الإفطار بعيدا عن الرسميات.. أحلى لمة

السبت 25/مايو/2019 - 05:45 م
الأسرة المالكة الأردنية
الأسرة المالكة الأردنية
أحمد محرم
بثت قناة "سكاي نيوز" مقطع فيديو نشرته الملكة رانيا العبد الله، قرينة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، على حسابها الرسمي في تطبيق "إنستجرام"، يظهر تناول العائلة المالكة وجبة الإفطار في رمضان.

بدأ الفيديو بلقطات تبين شرب الملك عبد الله الثاني للماء، الذي رافق أذان المغرب، وإلى جانبه ولي عهده، الأمير الحسين، وهو يسكب الماء في كؤوس وضعت أمامه، قبل أن يعطي إحداها إلى شقيقه الأصغر، الأمير هاشم الذي كان واقفا بجانبه.

وأرفقت الملكة رانيا الفيديو بتعليق جاء فيه: "أحلى لمة على الإفطار".

وفي لقطات أخرى، كانت الأميرة سلمى تساعد والدتها الملكة في تحضير مائدة الإفطار، قبل أن يتحلق أفراد العائلة حول المائدة.

وكان لافتا في الفيديو، الذي تم تصويره عبر هاتف ذكي، العفوية والبساطة التي اتسم بها أفراد العائلة المالكة، بعيدا عن الرسميات، إذ لم يتواجد خدم أو مرافقون في المكان، كما أرتدى الملك وأفراد أسرته ملابس غير رسمية، فضلا عن قيام الملكة وابنتها بإعداد المائدة.

وفي ختام الفيديو، سألت الملكة رانيا أفراد أسرتها: "كيف الورق؟"، في إشارة إلى وجبة "ورق العنب" الموجودة على الطاولة.

ترشيحاتنا

شاهد من القمر الصناعي.. الحالة المرورية للشوارع والطرق الرئيسية بالقاهرة الكبرى

الأخضر يرفع الراية البيضاء أمام الجنيه..الدولار يواصل التراجع في 5 بنوك

فضلات المواشي السبب.. مصرع فلاح وإصابة 2 فى معركة بالشوم بالبحيرة

راموس يقترب من اللعب مع محمد صلاح في ليفربول

إبراهيم المنيسي: دعواتكم.. ابني على باب غرفة العمليات

عمر هاشم: شيخ الأزهر بشر الشاعر أحمد شوقي أن الرسول في انتظاره ونال شفاعته

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ركع على ركبته.. ملياردير يطلب الزواج من حبيبته على السجادة الحمراء فى كان.. فيديو

شاهد من القمر الصناعي.. الحالة المرورية للشوارع والطرق الرئيسية بالقاهرة الكبرى

ممشى الطور السياحي يشكو الإهمال.. الأهالي: تحول من مزار سياحي لمقلب قمامة.. ولم يطور منذ 30 سنة.. رئيس المدينة: تخصيص مليون جنيه لتجميل الممشى وإعادته إلى سابق عهده.. صور