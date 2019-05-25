شاهد.. أسرة ملك الأردن على مائدة الإفطار بعيدا عن الرسميات.. أحلى لمة

بثت قناة "سكاي نيوز" مقطع فيديو نشرته الملكة رانيا العبد الله، قرينة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، على حسابها الرسمي في تطبيق "إنستجرام"، يظهر تناول العائلة المالكة وجبة الإفطار في رمضان.



بدأ الفيديو بلقطات تبين شرب الملك عبد الله الثاني للماء، الذي رافق أذان المغرب، وإلى جانبه ولي عهده، الأمير الحسين، وهو يسكب الماء في كؤوس وضعت أمامه، قبل أن يعطي إحداها إلى شقيقه الأصغر، الأمير هاشم الذي كان واقفا بجانبه.



وأرفقت الملكة رانيا الفيديو بتعليق جاء فيه: "أحلى لمة على الإفطار".



وفي لقطات أخرى، كانت الأميرة سلمى تساعد والدتها الملكة في تحضير مائدة الإفطار، قبل أن يتحلق أفراد العائلة حول المائدة.



وكان لافتا في الفيديو، الذي تم تصويره عبر هاتف ذكي، العفوية والبساطة التي اتسم بها أفراد العائلة المالكة، بعيدا عن الرسميات، إذ لم يتواجد خدم أو مرافقون في المكان، كما أرتدى الملك وأفراد أسرته ملابس غير رسمية، فضلا عن قيام الملكة وابنتها بإعداد المائدة.



وفي ختام الفيديو، سألت الملكة رانيا أفراد أسرتها: "كيف الورق؟"، في إشارة إلى وجبة "ورق العنب" الموجودة على الطاولة.



