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رئيس المجلس العسكرى الانتقالي بالسودان يغادر القاهرة

السبت 25/مايو/2019 - 08:46 م
رئيس المجلس العسكرى
رئيس المجلس العسكرى الانتقالي بالسودان يغادر القاهرة
أ ش أ
غادر القاهرة مساء اليوم الست الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان عقب زيارة للقاهرة استغرقت عدة ساعات استقبله خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي .

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد جلسة مباحثات مع الفريق اول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان حيث تم التوافق علي أولوية دعم الإرادة الحرة للشعب السوداني واختياراته.

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