ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

الفيلم الكوري Parasite يحصد سعفة كان الذهبية.. صور

السبت 25/مايو/2019 - 08:52 م
صدى البلد
محمد نبيـل
حصد الفيلم الكورى Parasite للمخرج Bong Joon-ho جائزة السعفة الذهبية لمهرجان كان السينمائى الدولى فى دورته الـ72 التى اختتمت مساء اليوم.

مهرجان كان السينمائي الدولي قد منح النجم الكبير آلان ديلون البالغ من العمر 83 عاما، السعفة الذهبية التقديرية لهذا العام، وهو صاحب رصيد كبير من الأفلام الفرنسية والعالمية الهامة منها Rocco And His Brothers, Plein Soleil, L’Eclisse, The Leopard و Le Samouraï.

وتشكلت لجنة التحكيم الرسمية بجانب المخرج المكسيكي أليخاندرو جونزاليس إيناريتو رئيسًا، بعضوية كل من "المخرج اليوناني يورجوس لانتيموس، المخرج البولندي بافل بافليكوفسكي، المخرجة الإيطالية أليتشي رورفاكر ، المخرج الفرنسي روبن كامبيو، الممثلة الأمريكية إيل فانينج".

الفيلم الكوري Parasite يحصد سعفة كان الذهبية.. صور
الفيلم الكوري Parasite يحصد سعفة كان الذهبية.. صور
الفيلم الكوري Parasite يحصد سعفة كان الذهبية.. صور
الفيلم الكوري Parasite يحصد سعفة كان الذهبية.. صور
الفيلم الكوري Parasite يحصد سعفة كان الذهبية.. صور
الفيلم الكوري Parasite يحصد سعفة كان الذهبية.. صور
الفيلم الكوري Parasite يحصد سعفة كان الذهبية.. صور
الفيلم الكوري Parasite يحصد سعفة كان الذهبية.. صور
الفيلم الكوري Parasite يحصد سعفة كان الذهبية.. صور
الفيلم الكوري Parasite يحصد سعفة كان الذهبية.. صور
الفيلم الكوري Parasite يحصد سعفة كان الذهبية.. صور
الفيلم الكوري Parasite يحصد سعفة كان الذهبية.. صور
الفيلم الكوري Parasite يحصد سعفة كان الذهبية.. صور

ترشيحاتنا

شاهد.. صور استقبال السيسي لرئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان

خلاف نانسي عجرم وأصالة.. الأخيرة تصفها بالسهتانة والأولى ترتبك .. فيديو

هذه المحافظات شديدة الحرارة غدا.. اعرف حالة الطقس المتوقعة

مارسيلو: مدرب بازل كان يهدد محمد صلاح بسبب الصيام

حسام موافي يوضح: الموت الإكلينكي يعني توقف جذع المخ عن العمل .. فيديو

لاعبو الأهلي والزمالك يتسببون في أزمة بين اتحاد الكرة وأجيري

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفيلم الكوري Parasite يحصد سعفة كان الذهبية.. صور

أنطونيو بانديراس أفضل ممثل فى مهرجان كان السينمائى الدولى.. صور

بدء حفل ختام مهرجان كان السينمائى الـ72.. صور