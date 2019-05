الفيلم الكوري Parasite يحصد سعفة كان الذهبية.. صور

حصد الفيلم الكورى Parasite للمخرج Bong Joon-ho جائزة السعفة الذهبية لمهرجان كان السينمائى الدولى فى دورته الـ72 التى اختتمت مساء اليوم.



مهرجان كان السينمائي الدولي قد منح النجم الكبير آلان ديلون البالغ من العمر 83 عاما، السعفة الذهبية التقديرية لهذا العام، وهو صاحب رصيد كبير من الأفلام الفرنسية والعالمية الهامة منها Rocco And His Brothers, Plein Soleil, L’Eclisse, The Leopard و Le Samouraï.



وتشكلت لجنة التحكيم الرسمية بجانب المخرج المكسيكي أليخاندرو جونزاليس إيناريتو رئيسًا، بعضوية كل من "المخرج اليوناني يورجوس لانتيموس، المخرج البولندي بافل بافليكوفسكي، المخرجة الإيطالية أليتشي رورفاكر ، المخرج الفرنسي روبن كامبيو، الممثلة الأمريكية إيل فانينج".