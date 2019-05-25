اختلال عجلة القيادة.. مصرع وإصابة 11 شخصا في انقلاب سيارة وسط سيناء

لقي شخص مصرعه وأصيب 10 آخرون بإصابات متنوعه في حادث انقلاب حافلة (ميكروباص) أثناء سيرها على الطريق الدولي في منطقة وسط سيناء.



وكانت الأجهزة الأمنية في شمال سيناء قد تلقت إخطارا بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص فى منطقة نخل أثناء سيرها على طريق (نخل/الحسنة/العريش)، وذلك نتيجة لاختلال عجلة القيادة في يد السائق؛ مما أسفر عن مصرع ناصر حمدان النخلاوى (35 عاما) من مدينة العريش، وإصابة 10 آخرين بكسور وجروح متفرقة فى الجسد.



تم نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى نخل المركزي، والمصابين إلى مستشفيي نخل المركزي والعريش العام لتلقى العلاج اللازم، وأخطرت الجهات المعنية للتحقيق في الحادث.

