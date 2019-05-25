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رياضة

مدرب أوغندا السابق يوجه رسالة لـ منتخب مصر قبل أمم أفريقيا

السبت 25/مايو/2019 - 11:54 م
شو المدير الفني السابق
شو المدير الفني السابق لمنتخب أوغندا
عمرو ابوبكر
قال ميتشو المدير الفني السابق لمنتخب أوغندا، أن من الحظ الجيد لمنتخب مصر مغادرته منتخب أوغندا قبل تصفيات كأس العالم وإلا لم يصل الفراعنة للمونديال".

وقال ميتشو خلال تصريحات مع الإعلامي أحمد شوبير على فضائية تايم سبورت، أن منتخب مصر قوي في الفترة الحالية ويملك العديد من اللاعبين المميزين وبالأخص محمد صلاح نجم ليفربول.

وأضاف مدرب أوغندا السابق، أن منتخب مصر فرصته كبيرة في الفوز ببطولة افريقيا لكن لابد أن يتفادى اخطاءه عن طريق التمرين الجيد وضبط الخطوط الجانبية.

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