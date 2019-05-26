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رياضة

الرياضة ليلا.. الزمالك في مهمة خطف الكونفدرالية.. انتهاء موسم دونجا.. والاتحاد يؤيد الأهلي

الأحد 26/مايو/2019 - 07:20 ص
فريق الزمالك
فريق الزمالك
ريهام بكير
يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ، نظيره المغربي نهضة بركان في إياب دور النهائي لبطولة كأس الاتحاد الأفريقي على ملعب برج العرب في العاشرة مساء اليوم الأحد.

ويرغب الفريق الأبيض في تعويض خسارته بهدف نظيف في الذهاب سعيا للفوز بأكثر من هدف للتتويج بالبطولة الأفريقية.


وفي نفس السياق وضع كريستيان جروس المدير الفني للزمالك حلولا بديلة لتعويض غياب حمدي النقاز وعمر السعيد في لقاء اليوم.

الزمالك ضد نهضة بركان .. جروس يضع حلولا لتعويض غياب السعيد والنقاز

خسارة الكونفدرالية تعني إقالة جروس وفقا لتصريحات رئيس الزمالك

من المتوقع أن يكون تشكيل الفريقين كالآتي

وستذاع المباراة عبر قناة تايم سبورت "بث أرضي"،  والتي انطلقت مساء السبت لتغطية بطولة أمم أفريقيا وإذاعة المباريات من خلالها. 

تردد قناة تايم سبورت

وعلى جانب آخر أصدر الاتحاد السكندري بيانا مؤيدا لبيان النادي الأهلي بإنهاء مباريات الدوري قبل انطلاق أمم أفريقيا

وأيضا أصيب فريق الإسماعيلي بصدمة عقب إثبات الفحص الطبي إصابة لاعبه محمود دونجا في العضلة الأمامية، بما يعني انتهاء الموسم بالنسبة له مع الدراويش وانتهاء إعارته. 



وعلى المستوى العالمي .. انتاب ليونيل ميسي نجم برشلونة شعور بالخوف والقلق عقب خروج فريقه أمس من بطولة كأس الملك، وبعد أيام من خروج الفريق من دوري أبطال أوروبا، وذلك تحسبا أن تؤثر تلك النتائج في فقده للكرة الذهبية هذا الموسم.

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