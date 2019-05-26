امتحان الرياضيات لـ اولى ثانوي .. الطلاب: نخاف من عدم اتساع الوقت للإجابة

اجتمع عشرات من طلاب الصف الأول الثانوي أمام لجنة امتحان مدرسة جمال عبد الناصر بالدقي، استعدادا لخوض أول أيام الأسبوع الثاني من ماراثون امتحانات أولى ثانوي، معربين عن شعورهم بالقلق، متمنين أن يمر الامتحان سهلا ودون تعقيد.



قالت سهيلة عبدالله إحدى الطالبات، إنها ينتابها شعور بالقلق من ألا يتسع الوقت للإجابة عن أسئلة امتحان الرياضيات، خاصة أن المادة تحتاج لكثير من الوقت للتفكير والإجابة متمنية انتظام السيستم مثل الامتحان السابق حتى يسهل الأمر ولا يزيد من التوتر لدى الطلاب.



وأضاف محمد حمدي، أنه لا يشعر بالقلق من الامتحان، مشيرا إلى أن وجود ساعتين ونصف للإجابة سيتيح الوقت الكافي للتفكير والإجابة بتأني، موضحا أن ما يقلقه هو النظام الجديد الذي مازال مريبا للطلاب لأنهم لم يتأقلموا عليه بشكل كبير حتى الآن.



وأشارت مريم هاني، إلى أن الامتحان اليوم لا يمثل صعوبة كبيرة على الطلاب، لأن الرياضيات من المواد السهلة والتي لا تمثل عبئا عليهم، لكن ما يخيف الجميع هو عدم اتساع الوقت للإجابة واحتمالية تعطل السيستم.



ووفقا للجدول المعتمد، يؤدي الطلاب اليوم الأحد 26 مايو 2019 امتحان الرياضيات، ويؤدي الطلاب يوم الأثنين 27 مايو 2019 امتحان الفلسفة، ويؤدي الطلاب يوم الثلاثاء 28 مايو 2019 الفيزياء، ويؤدي الطلاب يوم الأربعاء 29 مايو 2019 امتحان التاريخ، ويؤدي الطلاب يوم الخميس الموافق 30 مايو 2019 امتحان الكيمياء.