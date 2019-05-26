موعد مباراة الزمالك أمام نهضة بركان في نهائي الكونفيدرالية والقنوات الناقلة

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك منافسه نهضة بركان المغربي اليوم في تمام الساعة العاشرة مساء علي استاد برج العرب في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.



وتذاع المباراة علي قناة beIN SPORTS HD 1 و "TIME SPORT" التي تبث على التليفزيون الأرضي المباراة.



ويسعى فريق الزمالك المصري لتحقيق الفوز مستغلا عاملي الأرض والجمهور للتتويج بأول لقب أفريقي منذ عام 2003 حينما حصد لقب السوبر الأفريقي علي حساب الوداد المغربي.



كما يحاول فريق نهضة بركان الحفاظ علي نتيجة مباراة الذهاب التى فاز بها علي الزمالك بنتيجة هدف دون رد للوصول لأول بطولة أفريقية في تاريخه منذ ان تأسس عام 1938 والبطولة الثانية بعد تحقيق لقب كأس العرش المغربي عام 2018.



وتشهد مباراة الزمالك المصري ونهضة بركان المغربي تشهد 70 ألفا من جماهير الزمالك علي ملعب برج العرب بالإسكندرية.