امتحانات اولى ثانوي .. غرفة العمليات تتابع سير امتحان الرياضيات بجميع اللجان

أعلنت غرفة عمليات امتحانات الصف الأول الثانوي، أنها تتابع سير امتحان رياضيات أولى ثانوى الترم الثانى 2019، لحظة بلحظة داخل جميع اللجان الامتحانية الموجودة على مستوى الجمهورية.



وقال مصدر مسئول من داخل الغرفة: إنه بمجرد رصد وجود أي مشكلة في أي لجنة امتحانية طوال فترة سير الامتحان، يتم التدخل سريعا لحلها بما لا يضر ضوابط العملية الامتحانية ومصلحة الطلاب.



ودخل منذ قليل طلاب أولى ثانوي الامتحان إلى اللجان لأداء امتحان مادة الرياضيات، ومن المقرر أن يمتحن طلاب المدارس الحكومية والخدمات والمنازل والسجون والمستشفيات، من 9 صباحا لـ 11:30 صباحا، بينما يمتحن طلاب المدارس الخاصة والمعاهد القومية من 1 ظهرا لــ 3:30 عصرًا.



وكانت قد توقفت امتحانات أولى ثانوي بقرار رسمي يوم الخميس الماضي، وتقرر تأجيل امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى ليوم 1 يونيو 2019 بسبب ارتفاع حرارة الجو بمعدلات أكبر من المعتادة، بينما أكد المسئولون على استكمال باقي الامتحانات في موعدها كما هو موضح في الجدول المعلن مسبقًا.