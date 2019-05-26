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فن

الليزر يشوه وجه هيدي كرم.. صور

الأحد 26/مايو/2019 - 10:35 ص
هيدي كرم
هيدي كرم
شروق ابراهيم
صدمت الفنانة هيدي كرم جمهورها بنشر صورة لوجهها بعد تشويه من جلسة الفراكشنال ليزر التي خضعت اليها، وصورة أخرى تكشف عن النتيجة الممتازة لوجهها بعد مرور أسبوع على الجلسة.

وعلقت هيدي على الصورة التي نشرتها بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام: "رحلة الفراكشنال ليزر من بعد تاني يوم من الجلسة و بعد أسبوع من الجلسة من غير فوتر شوب انا بس واقفه في اضاءة كويسة".

يذكر أن هيدي كرم تنافس في مارثون الدراما الرمضاني بمسلسل كلبش 3 مع أمير كرارة، والزوجة 18 مع حسن الرداد.

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