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حوادث

تفحم جثة سيدة عجوز فى حريق بمقابر دمنهور

الأحد 26/مايو/2019 - 12:38 م
جثة
جثة
جمالات الدمنهورى
لقيت سيدة عجوز مصرعها إثر نشوب حريق بحوش مقابر مدينة دمنهور مما أدى إلى تفحمها بالكامل وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى العام تحت تصرف النيابة.

تلقى اللواء مجدى القمرى مدير أمن البحيرة بلاغا من قسم شرطة دمنهور  يفيد نشوب حريق بمقابر دمنهور وعلى الفور انتقل العميد محمد بلبع وكيل إدارة الحماية المدنية وبالفحص تبين حريق بحوشه مقابر بدمنهور خلف مسجد الصحافي عباره عن غرفه وصاله وسيدة مسنة كفيفة تبلغ من العمر 70 عاما ومقيمة بمفردها تفحمت بالكامل

تم استخراج الجثه بمعرفة رجال الإطفاء سبب الحريق مصدر حراري بطي وتم إخماد الحريق بمعرفة رجال الإطفاء و2 سيارة إطفاء وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى دمنهور.. وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق .

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