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ثقافة

في حفل ليالي رمضان.. أبناء برج العرب يشاركون فرقة أبي قير للموسيقى العربية للغناء

الأحد 26/مايو/2019 - 12:32 م
صدى البلد
جمال الشرقاوي
شارك أبناء قصر ثقافة برج العرب بفرع ثقافة الإسكندرية في حفل ليالي رمضان الثقافية والفنية، والذي قامت بإحيائه أمس فرقة أبي قير للموسيقى العربية، وخلال الحفل تم تقديم مجموعة متنوعة من الأغاني الدينية والطربية من بينها: "أم النبي، والله بعودة يا رمضان، أُهيم شوقا، عنابي" وغيرها من الأغنيات التي تفاعل معها الحضور بقيادة المايسترو سامح إبراهيم.

كما أقيمت خلال الحفل أمسية شعرية بعنوان "رمضان فى عيون الشعراء" بحضور نخبة من شعراء نادي الأدب وفيها عبّر الناقد صلاح أبو شادى عن سعادته لإقامة تلك الفعاليات الثقافية والفنية بالقصر الذي يعد منبرا للتنوير واكتشاف المواهب والعمل على تنميتها من خلال الاشتراك في الأنشطة المختلفة أو الالتحاق بنادي الأدب أو نشر الأعمال الأدبية في مجلة نوارس وغيرها من إصدارات الهيئة، واختتم اليوم بورشة رسم مظاهر عيد الفطر، وفقرة اكتشاف مواهب في مجالي الشعر والغناء بحضور عدد من شعراء وأدباء الثغر.

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