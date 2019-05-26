وكيل تعليم أسوان يتابع امتحانات الدبلومات الفنية.. صور

تفقد الدكتور السيد الفيومي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، سير امتحانات الدبلومات الفنية داخل لجان مدرسة الرمادي قبلي الصناعية المشتركة بإدارة إدفو التعليمية، وذلك بمرافقة مدير عام التعليم الفني حيث تأكد من حسن سير العمل داخل اللجان، والتزام الجميع بالضوابط والقواعد العامة المنظمة للعملية الامتحانية.



وقام مدير إدارة إدفو التعليمية يرافقه مدير التعليم الفني بتفقد لجان مدرسة المريناب الإبتدائية والتي يؤدي الامتحان بها طلاب مدرسة الحصايا التجارية، ثم توجه إلى لجنة مدرسة الرمادي بحري الصناعية، وتم التأكد من سير الامتحانات بشكل جيد.



كما تابع وكيل إدارة نصر النوبة التعليمية سير العملية الامتحانية بمدارس كلابشة الصناعية بنات ودهميت التجارية المشتركة والفندقية، واطمأن من أن الهدوء والانضباط يسود اللجان ولا يوجد أي شكاوى أو مشكلات.



وفي نفس الوقت تابع مدير إدارة دراو التعليمية سير امتحانات الدبلومات الفنية بمدرستي الطويسة الصناعية والصناعية المهنية ومقرها الطويسة الإعدادية، ولجان مدرسة زين العابدين الزراعية حيث أكد طلاب جميع اللجان أنه لا توجد أى معوقات، كما أن الورقة الامتحانية واضحة الطباعة.



وبالتوازي قام مدير إدارة أسوان التعليمية يرافقه عضو قسم التعليم الفني بتفقد لجان مدرسة الفندقية المتقدمة، وأيضًا مدرسة محفوظة ميرغني التي بها بعض لجان المدرسة الصناعية، واطمأن أن الامتحانات تسير سيرًا حسنًا، ولم ترد أى شكوى من الطلاب، كما أن ورقة الأسئلة واضحة الطباعة والأسئلة من الكتاب المدرسي.