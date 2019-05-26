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حوادث

بينهم لاعب أسوان.. الجنايات تواصل محاكمة 44 متهما في قضية تنظيم ولاية سيناء

الأحد 26/مايو/2019 - 02:43 م
تنظيم ولاية سيناء
تنظيم ولاية سيناء
أحمد مهدي
استأنفت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، جلسة محاكمة حمادة السيد لاعب كرة القدم بفريق أسوان سابقا و43 متهما آخرين في قضية تنظيم ولاية سيناء.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم والدكتور علي عمارة بسكرتارية أحمد مصطفى ووليد رشاد ومحمد الجمل.

كانت النيابة قد أحالت المتهمين للمحاكمة الجنائية لأنهم فى غضون الفترة من 2015 وحتى 9 فبراير 2018 بمحافظة القاهرة والجيزة والدقهلية والقليوبية وكفر الشيخ والفيوم وشمال سيناء وفى خارج مصر تولى المتهمون من الأول حتى السابع، قيادة فى جماعة إرهابية داخل البلاد بان أسسوا 7 خلايا عنقودية، تولوا قيادتها بالجماعة المسماة " ولاية سيناء" التى تهدف إلى ارتكاب جرائم الإرهاب وتدعو لتكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة وتعطيل الدستور والقوانين، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشأتها، واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم، واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، واستهداف المنشآت العامة والهامة بهدف الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق الأغراض التى تدعو اليها.

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