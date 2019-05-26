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حوادث

وضعهم تحت المراقبة.. الحبس سنة لمتهمين باستعراض القوة في إمبابة

الأحد 26/مايو/2019 - 02:46 م
مطرقة
مطرقة
ندي حمودة - أحمد مهدي
قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة متهمين باستعراض القوة وحيازة أسلحة نارية بإمبابة بالحبس سنة وغرامة 5 آلاف جنيه ووضع المتهمين تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة.

وأسندت النيابة للمتهمين "أحمد .ا، شريف .ا"، تهمة حيازة وإحراز أسلحة نارية غير مششخنة "خرطوش" وحيازة دخائل نارية تستخدم بتلك الأسلحة.

وأسندت النيابة للمتهمين، تهمة استعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المجنى عليهما " أحمد .س، محمد .س" بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى بهم، بأن أطلق المتهمين أعيرة نارية تجاه المجنى عليه الثانى مما أوقع الرعب فى قلوبهم وسل حركتهما، بالإضافة لتخريب عمدًا المنقولات المبينة وصفًا وقيمة المملوكة للمجنى عليه الأول.

وقام المتهم الأول بضرب المجنى عليه "محمد .س"، بأن أطلق عليه أعيرة نارية، فأحدث إصابته الواردة بتقرير الطب الشرعى.

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