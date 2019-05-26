إما القتل أو الحرق.. حوادث مروعة تسببت بها الهواتف الذكية

ارتفع في الآونة الأخيرة، عدد الأشخاص الذين إما فقدوا حياتهم أو أصيبوا بجروح بالغة بسبب هواتفهم المحمولة، حيث تعرضت طفلة في الهند، الأسبوع الماضي، للصعق بالكهرباء بعد أن وضعت كابل الشاحن في فمها بينما كان لا يزال موصلًا بدائرة الكهرباء، ونقلت على إثر هذا الحادث إلى المستشفى حيث تم إعلان وفاتها فور الوصول.





وللأسف ليس هذا هو الحادث الوحيد الذي فقد أحدهم فيه حياته بسبب الهاتف الذكي، فعلى مدار السنوات القليلة الماضية تركت الهواتف الذكية آثار الموت والدمار مع كل من البالغين والأطفال الذين أصيبوا أو قُتلوا بواسطة الجهاز، وفيما يتعلق بذلك، تكشف صحيفة "ذا صن" البريطانية عن الطرق التي تحولت بها الهواتف إلى قاتل فتاك:





1. المراسلة داخل الحمام

تعرض رجل يدعى ريتشارد بول في الـ32 من عمره للصعق بالكهرباء ومن ثم الموت، وذلك بعد أن قام باستخدام هاتفه الآيفون وهو موصل بمأخذ الشحن في الحمام، الأمر الذي أدى إلى إصابته بحروق شديدة في صدره وذراعه ويده عندما استراح الشاحن على صدره ولمس الماء.





وبعد بضعة أشهر، توفت إيرينا ريبنيكوفا البالغة من العمر 15 عامًا من مدينة براتسك في روسيا بطريقة مماثلة، حيث كانت الفتاة تراسل أصدقائها في الحمام عندما أسقطت هاتفها الآيفون في الماء لأن أصابعها كانت رطبة، وببشكل مأساوي ، كان الهاتف موصل بكابل شحن، الأمر الذي أدى إلى صعق إيرينا بالكهرباء ومن ثم وجدها والدها ميتة بسبب قصور في القلب.





2. التحدث أثناء وضع الهاتف في الشاحن

توفيت أيلون في الـ23 من عمرها، جراء صدمة كهربائية أًابتها أثناء ردها على هاتفها الآيفون وهو موصل في الشحن، ووقع ذلك الحادث المأساوي قبل أسابيع فقط من زواجها، كما تسببت تلك الصدمة الكهربائية في تشويه رقبتها.





وأجرت شركة آبل تحقيقا، وتبيّن أن شاحنا تابعا لجهة خارجية كان المسؤول عن الحادثة، حيث قال الخبراء إن وجود مشكلة في الشاحن أو الدائرة، مثل الأسلاك المكسورة ، قد تؤدي إلى صدمة قاتلة، تصل إلى 220 فولت.





3. شحن الهاتف قرب السرير أثناء النوم

توفيت مراهقة فيتنامية بشكل مأساوي في عام 2017 بعد تعرضها للصعق بالكهرباء أثناء نومها عندما تدحرجت على كبل شحن الآيفون الخاص بها وهو موصل بالكهرباء، ونقلت المراهقة إلى المستشفى حيث أعلنت وفاتها في وقت لاحق، وبعد وفاتها تبيّن أن سلك الشحن المطاطي احترق عندما كان ملامسا لجسدها.





4. الاستماع إلى الموسيقى أثناء النوم

في ديسمبر 2018، ,وجدت أم ماليزية ابنها البالغ من العمر 16 عاما وهو يرقد بلا حراك على الأرض وكان جسده باردًا وملطخًا بالدماء المتدفقة من أذنيه، وأكد تشريح الجثة في وقت لاحق أن سبب الوفاة هو الصعق بالكهرباء، حيث كان يستمع الفتى المراهق إلى الأغاني باستخدام سماعات الرأس أثناء شحن هاتفه.





في فبراير من نفس العام، تم العثور على طالبة تدعى لويزا بينهيرو في الـ17 من عمرها ميتة على أرض منزلها في رياتشو فريو بالبرازيل بعد بعد تعرضها لصعقة كهربائية قوية عبر سماعات الرأس في أذنيها.





وفي مايو، تعرضت امرأة تبلغ من العمر 46 عامًا في قرية كاناثور الهندية للصعق بالكهرباء أثناء استماعها إلى الموسيقى، وبعد شهر، كان رجل يبلغ من العمر 22 عامًا في قرية بانديو الهندية يستمع إلى الموسيقى من هاتف محمول موصل بدائرة الكهرباء أثناء انقطاع الكهرباء عن منزله، وعندما عادت الكهرباء، تلقى صدمة كهربائية من خلال سماعات الرأس الخاصة به وقتل أيضًا.





في عام 2014 ، تم العثور على امرأة أسترالية تبلغ من العمر 28 عامًا ميتة في منزلها في نورث جوسفورد، نيو ساوث ويلز بعد تعرضها للصعق بالكبل USB الخاطئ الذي كانت تستخدمه لشحن هاتفها أثناء الاستماع إلى الموسيقى مع سماعات الرأس.





5- شحن الهاتف تحت الوسادة



