نجم كريزي تاكسي يكشف سر خفض وزنه بشكل غير متوقع.. فيديو

كشف الفنان "إبراهيم السمان"، مقدم برنامج المقالب كريزي تاكسي، السر وراء خفض وزنه بشكل هائل وغير متوقع خلال الفترة الماضية.





وأوضح "السمان" خلال ندوته بموقع "صدى البلد"، أنه لجأ إلى رجيم قاسٍ حتى يتمكن من خفض وزنه بشكل كبير، حيث ظل يعاني لمدة سنة ونصف ليصل إلى وزنه الحالي، بالرغم من حبه للأكل وتناول الطعام بشدة.





وأضاف أنه اضطر إلى خفض وزنه، حتى لا يضع نفسه في قالب فني معين وذلك بعد أن نصحه بعض المخرجين بتقليل وزنه ليجد مساحة أكبر للأعمال الفنية، لافتًا إلى أنه عانى نفسيًا من زيادة حجمه وعدم قيامه بأدوار معينة بسبب الوزن الزائد فقرر أن يخوض معركته في خفض الوزن، وينجح في هذا الأمر بعد كفاح شديد.





وتابع إبراهيم، أن شكله تغير تمامًا بعد أن وصل إلى نصف وزنه أو أكثر، حيث لم يعرفه البعض على هيئته الحالية وهذا الأمر ساعده كثيرًا في القيام ببرنامجه الكوميدي كريزي تاكسي.



