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تعليم

انتظام سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني بتمريض طنطا

الأحد 26/مايو/2019 - 03:34 م
انتظام سير امتحانات
انتظام سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني بتمريض طنطا
احمد علي
تواصل كلية التمريض بجامعة طنطا امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2018/2019 التي تنعقد تحت رعاية الدكتور مجدي سبع، رئيس الجامعة، والدكتور الرفاعي مبارك، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأشارت الدكتوره لطيفة فودة عميد الكلية الى انتظام سير الامتحانات وفق القواعد المنظمة لها، مؤكدة على توفير الأجواء المناسبة للطلاب لتأدية امتحاناتهم دون مشقة من خلال توفير الإضاءة والتهوية المناسبة في اللجان ، خاصة في ظل ظروف ارتفاع درجة الحرارة فى الفترة الحالية ، وتوفير الهدوء حتى يستطيع الطلاب التركيز في أداء الامتحانات على أفضل وجه، بالإضافة إلى مراعاة تطبيق معايير الجودة على الورقة الامتحانية وتوافقها مع المقررات الدراسية ، وتواجد المراقبين والملاحظين داخل جميع اللجان.

وأضافت "فودة" أنه تم توجيه جميع المراقبين والملاحظين بعدم التهاون مع حالات الغش، إلى جانب تواجد أساتذة المواد أثناء الامتحانات للرد على استفسارات الطلاب، متمنية التوفيق والنجاح للطلاب.

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