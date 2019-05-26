قبل جروس.. 4 مدربين أجانب صنعوا تاريخ الزمالك في القارة السمراء

يسعى السويسرى كريستان جروس المدير الفني لفريق الزمالك، لإعادة الأبيض لمنصات التتويج الأفريقية، بعد غياب دام 16 عاما.



ولم يحصل الزمالك على بطولة قارية منذ تتويجه السوبر الأفريقي في 7 فبراير عام 2003، على حساب الترجي التونسي.



ويستعد الزمالك لمواجهة نهضة بركان المغربي، اليوم، الأحد، في إياب نهائي بطولة الكونفدرالية، على ملعب برج العرب.



وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز نهضة على الزمالك بهدف قاتل، سجله لابا كودجو في الثواني الأخيرة من عمر المباراة.



ويحتاج الزمالك إلى الفوز بفارق هدفين أو أكثر، من أجل التتويج بلقب الكونفدرالية للمرة الأولى في تاريخه.



ويستعرض "صدى" البلد، المدربين الأجانب الذين حققوا بطولات قارية مع الزمالك:



1ـ ريتشي باركر:

قاد الإنجليزي ريتشي باركر الزمالك للفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 1986 على حساب أفريكا سبورت الإيفواري، ليصبح باركر أول مدير فني أجنبي يقود الزمالك، لتحقيق بطولة قارية.



2ـ ديتيلم فيرنر:

قاد الألماني ديتيلم فيرنر الزمالك لتحقيق بطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 1996 على حساب شوتنج ستارز النيجيري، ليواصل تألقه بعدها ويقود الأبيض لإحراز السبوبر الأفريقي بعد الفوز على المقاولون العرب.



3ـ أوتوفيستر:

قاد أوتوفيستر الزمالك للتتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2000 بعد الفوز على كانون ياوندي الكاميروني بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة النهائية.



4ـ كابرال:

قاد كارلوس كابرال الزمالك للفوز ببطولة دوري أبطال أفريقيا موسم 2002 بعد الفوز على الرجاء المغربي بهدف تامر عبد الحميد الشهير، بالإضافة إلى بطولة السوبر الأفريقي موسم 2003 على حساب الترجي التونسي.