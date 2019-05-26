يحضر نهائي الكونفيدرالية.. رسميا وتأكيدا لانفراد صدى البلد: رفع الإيقاف الإفريقي عن مرتضى منصور

أعلن الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "الكاف" بشكل رسمى رفع الإيقاف عن مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك قبل نهائى الكونفدرالية بين الأبيض ونهضة بركان المغربي.



قرر الكاف رفع الإيقاف عن مرتضى منصور ومن ثم يكون حاضرا فى مباراة اليوم المقرر إقامتها بملعب برج العرب.



كان موقع "صدى البلد" انفرد بخبر رفع الإيقاف عن مرتضى منصور وحضوره نهائى الكونفيدرالية بين الزمالك ونهضة بركان المغربي.