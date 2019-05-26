نوران جوهر تتوج ببطولة علام المفتوحة للإسكواش

تألقت لاعبة أندية وادى دجلة نوران جوهر، في التغلب على الفرنسية كاميل سيرمي في مباراة الاسكواش النهائية التي استمرت 30 دقيقة.



وجاءت نتيجة الأشواط (3 /0) بواقع نقاط (11:3)(11:8) (11:3)، في المباراة النهائية من بطولة علام المفتوحة للاسكواش التي ينظمها الإتحاد الدولي للإسكواش في بريطانيا في الفترة من 20 مايو إلى 26 مايو 2019، التي يأتي مجموع جوائزها 324,000 دولار وبذلك تتوج نوران جوهر ببطولة علام المفتوحة للإسكواش.