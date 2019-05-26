تستخدم في تصنيع المتفجرات.. إحباط تهريب 800 كيلو مواد كيميائية من ميناء نويبع

نجحت الاجهزة الأمنية فى إحباط تهريب 800 كيلو جرام من مادة كميائية يشتبه فى كونها مادة "برمنجنات البوتاسيوم" التى تستخدم فى صناعة العقاقير المخدرة والمواد المتفجرة.





وأكدت معلومات وتحريات قسم البحث الجنائى بإدارة شرطة موانى نويبع إعتزام شخصين (عامل، وسائق – مقيمين فى دمياط) تهريب بضائع أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية ضمن مشمول رسالة أمتعة شخصية واردة بإسم العامل على السيارة نقل بمقطورة قيادة السائق - قادمة من إحدى الدول العربية عبر ميناء نويبع البحري.





وبتقنين الإجراءات تم تشكيل لجنة أمنية جمركية لجرد مشمول الرسالة فى حضور مندوب صاحب الشأن ( كهربائى سيارات – مقيم بدمياط ) أسفرت أعمالها عن ضبط عدد 16 جوال لمادة يشتبه فى كونها مادة برمنجنات البوتاسيوم وزنت 800 كيلو جرام كانت مخفاة ضمن مشمول الرسالة والمحظور إستيرادها إلا بتصاريح وإجراءات قانونية، لدخولها فى صناعة العقاقير المخدرة والمواد المتفجرة .



