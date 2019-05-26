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علاقات وطيدة.. حبات الفراولة علاج سحرى لـ ضغط الدم وأزمات القلب

الأحد 26/مايو/2019 - 05:59 م
صدى البلد
رنا عصمت
أثبتت دراسة علمية أن تناول حبات الفراولة يمكن أن يخفض ضغط الدم، حيث أجريت دراسة في أمريكا، وتم خلالها إخضاع سيدات "بعد سن انقطاع الطمث" يعانين من ارتفاع ضغط الدم لوجبة من الفراولة بشكل يومي لمدة ثمانية أسابيع، وتم عقد مقارنة بين معدلات ضغط الدم لديهن قبل وبعد التجربة.

وبحسب النتائج، كان معدل ضغط الدم لدى هؤلاء السيدات أكثر من 130/85، ولكنه أقل من 160، فمن المعروف أن ضغط الدم عادة ما تزيد معدلاته لدى النساء بعد انقطاع الطمث.

وأشارت الدراسة إلى أن تناول ثلاثة مقادير من الفراولة كل أسبوع يمكن أن يقي السيدات من خطر الإصابة بأزمات القلب بمقدار الثلث تقريبًا.

ونوهت بأن تأثير الفراولة على الوقاية من أزمات القلب يعود لغناها بعناصر الفلافونيد المضادة للأكسدة.

يذكر أن الفراولة غنية بمضادات الأكسدة، التي يمكن أن تساعد على تخفيض ضغط الدم عن طريق تليين المادة المبطنة للأوعية الدموية، مما يساعد على توسيع الشرايين، وبالتالي تخفيض ضغط الدم.

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