ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

تعليم

رئيس جامعة المنوفية يشهد ورشة عمل عن استراتيجية 20/30 لتطوير المنظومة

الأحد 26/مايو/2019 - 06:31 م
رئيس جامعة المنوفية
رئيس جامعة المنوفية يشهد ورشة عمل عن استراتيجية 20/30
مروة فاضل
نظمت جامعة المنوفية ورشة عمل عن خارطة الطريق لاستراتيجية الجامعة ٢٠٢٠-٢٠٣٠ تحت رعاية وحضور الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة وحاضر فيها الدكتور محمد إبراهيم رئيس الجامعة الأسبق بحضور المحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة والدكتور أحمد اللحلح عميد التجارة الأسبق ومديرى وحدات الجودة بجميع كليات الجامعة.

استهل مبارك اللقاء بتأكيد أهمية مشاركة جميع كليات الجامعة فى وضع استراتيجة الجامعة ٢٠٢٠_٢٠٣٠، موجها الشكر للدكتور محمد إبراهيم الخبير الإدارى والاستراتيجى لمشاركته فى ورشة العمل التوعوية التدريبية لتعريف مديرى وحدات الجودة بالكليات بفنون وضوابط الإدارة وكيفية إعداد خطة استراتيجة يتعاون فيها الجميع من أجل الإرتقاء بجامعة المنوفية، مؤكدا أن وضع الاستراتيجة يجب أن يتم وفقا لمنهجية علمية والالتزام بالأساسيات العلمية فى ضوء معايير الجودة والاعتماد.

وقام "إبراهيم"، بالشرح والتوضيح لخارطة طريق استراتيجية الجامعة وكيفية الوصول إلى الهدف المنشود بأفضل الطرق الممكنة والخطوات الأساسية الواجب اتباعها ومراعاة التحديات الداخلية والخارجية ودراسة وتحليل المدخلات ومخرجات وكيفية تشخيص الوضع الراهن للجامعة، ونقاط الضعف والقوة والفرص والمخاطر على مستوى قطاعات الجامعة المختلفة للجامعة، مشيرا إلى أهمية عقد لقاءات دورية مع كافة الجهات المعنية لعمل تشخيص للوضع الراهن على أرض الواقع.

ترشيحاتنا

الضربات تتوالى على bein sports .. إذاعة مباراة الزمالك ونهضة بركان مجانا

السير فيرجسون مديرا فنيا لفريق مانشستر يونايتد .. اقرأ التفاصيل

مواقيت صلاة العيد.. تعرف على ميعاد الصلاة في جميع المحافظات

الإفتاء تحدد موعد ليلة القدر عند جمهور الفقهاء

شاهد.. ميدو بصحبة أولاده قبل التوجه إلى برج العرب لـ مؤازرة الزمالك

اعرف موعد وعلامات ليلة القدر.. عليك بالإكثار من هذه الأفعال

ads

لمدة شهر .. الأعلى للإعلام يقرر وقف برنامج بسمة وهبة شيخ الحارة

عاشرها جنسيا لمدة سنة.. تفاصيل اختطاف طالب وتصويره عاريا على يد صديقته

خدمات إلكترونية.. طلع بطاقتك الشخصية من موبايلك في 15 دقيقة

الأحزان تخيم على الكلية.. وفاة طالبة بجامعة الأزهر أثناء الامتحانات

بعد تحريك رأسه لأول مرة.. قصة الأمير النائم منذ 14 عاما

الضربات تتوالى على bein sports .. إذاعة مباراة الزمالك ونهضة بركان مجانا

بفرمان سعودي.. تعرف على أول اللاعبين الراحلين عن بيراميدز في الصيف

هتتفرج ببلاش.. تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان

الأعلى للإعلام يحيل خالد الغندور لنقابة الإعلاميين للتحقيق معه في عدد من الشكاوى

الزمالك وبيراميدز يرفضان.. ناد جديد يدعم الأهلي في إنهاء الدوري قبل الأمم الأفريقية

تحية البرهان العسكرية لـ السيسي تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

وصفهم بالأفضل في العالم.. وصايا مرتضى منصور لجماهير الزمالك قبل نهائي أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هناكل ايه على الفطار.. صينية فراخ بالتورتيلا وسجق بالخضروات وشوربة مشروم .. الحلو: صينية جلاش بالقشطة

مفرش ترابيزة ولا فستان.. مي سليم تفاجئ جمهورها بإطلالة غريبة

بعد تحريك رأسه لأول مرة.. قصة الأمير النائم منذ 14 عاما