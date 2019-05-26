رئيس جامعة المنوفية يشهد ورشة عمل عن استراتيجية 20/30 لتطوير المنظومة

نظمت جامعة المنوفية ورشة عمل عن خارطة الطريق لاستراتيجية الجامعة ٢٠٢٠-٢٠٣٠ تحت رعاية وحضور الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة وحاضر فيها الدكتور محمد إبراهيم رئيس الجامعة الأسبق بحضور المحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة والدكتور أحمد اللحلح عميد التجارة الأسبق ومديرى وحدات الجودة بجميع كليات الجامعة.



استهل مبارك اللقاء بتأكيد أهمية مشاركة جميع كليات الجامعة فى وضع استراتيجة الجامعة ٢٠٢٠_٢٠٣٠، موجها الشكر للدكتور محمد إبراهيم الخبير الإدارى والاستراتيجى لمشاركته فى ورشة العمل التوعوية التدريبية لتعريف مديرى وحدات الجودة بالكليات بفنون وضوابط الإدارة وكيفية إعداد خطة استراتيجة يتعاون فيها الجميع من أجل الإرتقاء بجامعة المنوفية، مؤكدا أن وضع الاستراتيجة يجب أن يتم وفقا لمنهجية علمية والالتزام بالأساسيات العلمية فى ضوء معايير الجودة والاعتماد.



وقام "إبراهيم"، بالشرح والتوضيح لخارطة طريق استراتيجية الجامعة وكيفية الوصول إلى الهدف المنشود بأفضل الطرق الممكنة والخطوات الأساسية الواجب اتباعها ومراعاة التحديات الداخلية والخارجية ودراسة وتحليل المدخلات ومخرجات وكيفية تشخيص الوضع الراهن للجامعة، ونقاط الضعف والقوة والفرص والمخاطر على مستوى قطاعات الجامعة المختلفة للجامعة، مشيرا إلى أهمية عقد لقاءات دورية مع كافة الجهات المعنية لعمل تشخيص للوضع الراهن على أرض الواقع.