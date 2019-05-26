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الأعلى للإعلام يحيل خالد الغندور لنقابة الإعلاميين للتحقيق معه في عدد من الشكاوى

الأحد 26/مايو/2019 - 06:09 م
صدى البلد
عبدالوكيل ابوالقاسم
أوصت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى للإعلام بإحالة خالد الغندور لنقابة الإعلاميين للتحقيق معه في عدد من الشكاوى المقدمة ضده.

وقال جمال شوقي، رئيس لجنة الشكاوى التابعة للمجلس، عقب اجتماع للجنتي الرصد والشكاوى اليوم، الأحد، إن اللجنة قررت اللجنة إحالة خالد الغندور، لنقابة الإعلاميين للتحقيق معه في شكاوى مقدمة ضده، فضلًا عن إحالة 3 شكاوى مقدمة من رئيس الزمالك لنقابة الصحفيين للتحقيق في الاتهامات الموجهة ضد كتاب صحفيين.

من جانب آخر، ناقشت اللجنتان التقرير نصف الشهري عن أداء الشاشات في رمضان من برامج وإعلانات ومسلسلات، وتبين من التقرير انخفاض حجم المخالفات بشكل ملحوظ عن العام الماضي وبنسبة كبيرة، وتستكمل اللجنة تحقيقاتها في اجتماعها الثلاثاء القادم.

وأصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قرارا بوقف برنامج "شيخ الحارة" لمدة شهر، على خلفية الشكاوى المقدمة ضده وضد مقدمته بسمة وهبة.

من جانب آخر، ناقشت اللجنتان التقرير نصف الشهري عن أداء الشاشات في رمضان من برامج وإعلانات ومسلسلات، وتبين من التقرير انخفاض حجم المخالفات بشكل ملحوظ عن العام الماضي وبنسبة كبيرة، وتستكمل اللجنة تحقيقاتها في اجتماعها الثلاثاء القادم.

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