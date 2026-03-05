إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق كفر شكر

أصيب 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، أعلى طريق كفر شكر، بمحافظة القليوبية، دون وقوع خسائر بشرية، وأخطر مدير الأمن بالواقعة.

بلاغ بالواقعة

وتلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة للمرور، إشارة من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث مروري ووقوع إصابات، أعلى طريق كفر شكر، بطريق محافظة القليوبية.



انتقلت الخدمات المرورية والأمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين أنه في أثناء سير سيارة ميكروباص أعلى الطريق المشار إليه، في اتجاه ميت غمر، مما أسفر عن انقلابها بنهر الطريق، ونتج عن الحادث تهشم السيارة، وإصابة 6 أشخاص من مستقليها، جرى نقلهم إلى أقرب مستشفى للعلاج.

وتم تجنيب أثار الحادث والعمل على عودة حركة السيارات لطبيعتها مرة أخرى.