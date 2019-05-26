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تعليم

مركز القلب بالأزهر يجري 300 عملية قسطرة ودعامات ضمن مبادرة قوائم الانتظار

الأحد 26/مايو/2019 - 06:32 م
الدكتور على الأمين
الدكتور على الأمين وسط فريق العمل بمركز القلب
محمد شحتة
أعلن الدكتور علي الأمين، مدير المركز الإسلامي لأمراض القلب وجراحاته بجامعة الأزهر، أن المركز ساهم بشكل مباشر في مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تهدف للقضاء علي قوائم انتظار المرضى من خلال إجراء عمليات القسطرة التشخيصية وتركيب الدعامات، وتم الانتهاء من إجراء عدد 300 عملية قسطرة تشخيصية ودعامات.

وأوضح مدير مركز القلب بجامعة الأزهر أن جميع الحالات التى تم إجراء عمليات القسطرة وتركيب الدعامات لها قد تماثلت للشفاء التام وتم خروجها من المركز.

كما أكد مدير مركز القلب أنه جارى الإعداد والتجهيز للبدء في المرحلة الثانية التي تستهدف القضاء نهائيا على قوائم انتظار المرضى فى مجال جراحات القلب.

وأكد مدير مركز القلب أن هذه الجهود التى تبذل من خلال أطباء مركز القلب تاتى في إطار حرص مؤسسة الأزهر الشريف برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور طارق سلمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والمشرف العام على قطاع المستشفيات، على الإسهام الجاد والفعال في جميع مبادرات الارتقاء والنهوض بالمنظومة الصحية في شتى ربوع الوطن، لافتا غلى أن هناك تعاقد بين هيئة التأمين الصحي ومركز القلب بجامعة الأزهر.

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