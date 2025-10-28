محمد سامي: أي حد اختلفت معاه في الشغل فاشل

أكد المخرج محمد سامي أنه لن يغير تصريحه بأن كل من إختلف معهم هم من الفاشلين، قائلاً : " أنا عارف أنا قصدي إيه بالعبارة دي فعلاً مافيش حد إختلفت معه إلا لما كان فاشل وده في الشغل وده معناه أني على حق طول الوقت لكن اي إختلاف مع حد إشتغلت معه كان بسبب تقصيره في الشغل "



وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الصورة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة "النهار" في معرض رده على الانتقادات الموجهة له بأنه عصبي وعنيف :" لهم حق وأنا صعب بس انا صعب لاني كنت شاطر في المذاكرة وامي كانت تربوية وعلمتني الاجتهاد والتعب ببقى عندي إصرارعلى النجاح مرعب و التراخي بيضايقني جداً ".



وإعترف بأن لديه عيوب هو يعرفها جيداً قائلاً : " أنا بني أدم عندي مشاكل وعارفها مش بعرف أعبر صح ولما بتعصب ممكن اغلط غصبن عني وببقى مش عاوزز أغلط

